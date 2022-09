Antonino Spinalbese, stuzzicato da Ciacci, si sbilancia sulle donne della Casa del Grande Fratello e ammette alcune preferenze.

Indubbiamente tra i concorrenti che desta più curiosità c’è Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre di Luna Marì. L’uomo è già stato più volte “pizzicato” sul tema legato all’argentina e alla figlia ma adesso fa parlare per altre ragioni. In particolari sui primi “interessi” verso le donne presenti nella Casa…

Antonino Spinalbese e l’interesse per le donne del GF

Antonino Spinalbese

In un momento di tranquillità insieme a Giovanni Ciacci, Antonino Spinalbese ha parlato delle donne che fanno parte del reality soffermandosi in modo particolare su quelle che potrebbero interessargli.

A far partire il dialogo con le riflessioni dell’hairstylist è stato Ciacci: “Tu che sei un latin lover, che coppie vedi qui? Io ti vedrei con la Lamborghini o con Giaele. La Lamborghini, però, potrebbe essere un po’ il tuo genere… Che dici?”, ha chiesto l’uomo a Spinalbese.

Dal canto suo, ecco la risposta: “Qua dentro io potrei avercelo per tutte un interesse, quindi è difficile. In realtà al momento nessuna, devo essere sincero. Se tu mi dovessi fare questa domanda, levando alcune cose della mia vita, ti direi Fiordelisi, Ginevra e Giaele. Tra le tre mi piace più Ginevra come persona, ma al momento non c’è interesse reale. Però se ci fosse dell’interesse mi bloccherei: lei è un nome e io mi sono rotto il ca**o per molto tempo, credimi”.

Di seguito, invece, un post Instagram del GF con alcuni dialoghi sul tema proprio tra Ciacci e Antonino:

Questo, invece, il dialogo completo pubblicato da un utente su Twitter:

Riproduzione riservata © 2022 - DG