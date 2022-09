Aurora Ramazzotti ha deciso di ufficializzare la gravidanza con un video ironico, come nel suo stile: tra i protagonisti anche il compagno Goffredo Cerza.

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata diffusa alcune settimane fa dal settimanale Chi, ma lei aveva deciso di non commentare. A chi continuava a chiederle se fosse vero, la figlia di Michelle Hunziker rispondeva chiedendo rispetto per il silenzio scelto da lei e dal compagno Goffredo Cerza. Per la coppia, però, è arrivato il momento di ufficializzare la gravidanza con tanto di video esilarante e set realizzato appositamente per dare la notizia.

Aurora Ramazzotti incinta: “Scusateci…”

Con un video che racconta in breve e con ironia tutte le fake news uscite negli anni su una possibile gravidanza, Aurora Ramazzotti conferma che, invece, l’ultima notizia diffusa in merito è vera.

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare – ha scritto lei a corredo del video postato sul suo profilo Instagram – .Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!”.

“A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”, ha concluso lei ricevendo in pochissimo tempo gli auguri di tantissimi volti noti.

