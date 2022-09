Dopo i rumors legati alla gravidanza, Aurora Ramazzotti ha chiesto rispetto per la sua privacy senza commentare come stanno le cose.

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti sembra aver trovato conferma di recente. Sebbene la ragazza non abbia ancora parlato a fondo della questione, i segnali sul fatto che aspetti un bambino o una bambina da Goffredo Cerza ci sono tutti. Eppure, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha chiesto a fan e paparazzi il silenzio e lo conferma anche in queste ore.

Aurora Ramazzotti: “Rispettate mio silenzio”

Come spiegato da Fanpage, infatti, Aurora Ramazzotti ha lasciato in queste ore Milano per qualche giorno per andare a Siviglia per partecipare alla prima del tour mondiale di suo padre, Eros Ramazzotti. Un appuntamento al quale non poteva mancare dato che proprio la giovane ha firmato la title track del nuovo disco del padre che contiene, tra le tante, anche la canzone ‘L’Aurora’ che Eros le ha dedicato.

Diverse persone si trovavano nella città spagnola ad attendere lei e il padre e a chi le ha chiesto novità relative alla gravidanza, la giovane Ramazzotti ha voluto solamente rispondere con un no commento. Alla stampa, poi, ulteriore richiesta: “Rispettate il mio silenzio, ogni cosa a suo tempo”.

Una richiesta di privacy dunque che, pochi giorni fa era stata però “disturbata” dagli scatti del pancino pubblicati da Chi e da Alfonso Signorini che, senza giri di parole, aveva anche ammesso: “L’ho fatta arrabbiare”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dolcissimo tra padre e figlia:

