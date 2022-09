Chiara Ferragni nel mirino di alcuni utenti social dopo che una sua foto (vecchia) ad una festa del centrodestra è diventata virale.

Gli attacchi a Chiara Ferragni sono ormai all’ordine del giorno. La nota imprenditrice digitale, ad ogni sua azione, si vede messa in mezzo con commenti positivi o negativi, come in questo ultimo caso. Sui social è apparsa, infatti, una vecchia foto che la ritrae ad una festa del centrodestra. Uno scatto che non sembra essere in linea con alcune posizioni recenti della donna, schieratasi appunto spesso contro tale fazione politica.

Chiara Ferragni: la vecchia foto fa discutere

Chiara Ferragni

Come detto, sui social è diventata virale una foto che ritrae una ventenne Chiara Ferragni in una posa sorridente accanto ad altri ragazzi. Nulla di male, se non fosse che a destare clamore sia la sede di tale “reunion”.

Infatti, la donna si trovava ad una festa del centrodestra. La conferma arriva dal logo che si può ben vedere alle sue spalle. Si tratta del simbolo del Pdl, larga alleanza creata nel 2009 da Silvio Berlusconi che metteva insieme Forza Italia e Alleanza Nazionale.

Una vera e propria sorpresa per tantissime persone che sui social hanno commentato con tanto stupore. C’è chi ha voluto passare sopra l’episodio dicendo che era giovanissima all’epoca e chi, invece, ha colto l’occasione per criticarla duramente.

“Fa la paladina della sinistra ma ha votato Berlusconi”, “Prende in giro tutti”. Come detto, sono stati in pochissimi a parlare di “errore giovanile”, il resto sono tante critiche e polemiche.

A questo punto non resta che attendere una qualche spiegazione da parte della diretta interessata. Siamo sicuri che, nel caso in cui questa arrivasse, la vicenda sia destinata a far parlare ancora a lungo…

Di seguito il post in questione pubblicato dall’utente Mattia Mauri su Twitter:

