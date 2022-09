Cecilia Rodriguez assente ad un evento al quale avrebbe dovuto partecipare per un malessere. Ma i fan hanno dei dubbi a proposito…

Solamente una settimana fa, via social, erano arrivati alcuni segnali a proposito di una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. Nessuna notizia certa, sia chiaro, ma gli indizi lanciati dal compagno Ignazio Moser potevano far intendere proprio ad una dolce attesa. Nelle ultime ore, poi, ecco un altro fatto che ai fan della modella argentina ha generato diversi sospetti…

Cecilia Rodriguez e i dubbi dei fan

Nelle scorse ore, come detto, Cecilia Rodriguez ha dovuto rinunciare a prendere parte ad una serata a causa di alcuni problemi di salute. Sui social la donna ha raccontato: “Non sarò al blu carpet a Roma per la nuova presentazione della piattaforma della Paramount perché non sono stata bene ieri. Oggi sto molto meglio, il dottore è venuto a casa, mi ha visitata. Niente di grave, penso di aver preso un’intossicazione alimentare, un virus intestinale. Volevo solo dirvi che mi dispiace tanto non esserci stasera”.

“Il dottore ha consigliato di riposarmi. Mi guarderò un film, mi sono fatta una bella doccia, bevo acqua, sali minerali per non disidratarmi perché ieri ho avuto tantissimi vomiti…”. Proprio questa ultima parte delle sue parole ha innescato nei fan dei sospetti. Nausee e vomiti potrebbero appunto far pensare ad una gravidanza.

Ad ogni modo l’argentina ha poi annunciato che il peggio è passato e con una serie di storie ha fatto sapere di stare decisamente meglio, anche grazie all’arrivo del suo compagno Ignazio.

Di seguito un recente post dell’argentina su Instagram che conferma come adesso stia meglio:

