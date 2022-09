Parole e immagini “sospetti”: Cecilia Rodriguez è in dolce attesa? Le parole di Ignazio Moser sembrano dare degli indizi…

Cosa ci nascondono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Che i due debbano presto annunciare qualcosa? Il dubbio esiste e il riferimento è ad una possibile prima gravidanza per la sorella di Belen. Tutta “colpa” di una storia social del ragazzo che è stata ricondivisa su Instagram dall’account Lorena Lory Piccola.

Cecilia Rodriguez incinta? Il video di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Come vi abbiamo anticipato, sembra esserci quantomeno il sospetto che Cecilia Rodriguez sia incinta del primo figlio. L’argentina è felicemente fidanzata da diversi anni con Ignazio Moser e un video pubblicato da quest’ultimo tra le stories Instagram sembrano arrivare dei chiari segnali.

Nonostante sul red carpet di Venezia 79 la modella sia sia mostrata, come suo solito, in perfetta linea e con nessuna forma sospetta, le parole dell’uomo sembrano indirizzare i loro fan a pensare ad un lieto annuncio imminente.

La coppia si è mostrata insieme a pranzo, negli attimi finali del pasto e i loro dialoghi sono stati piuttosto strani: “Hai mangiato i funghi ripieni, come te…”, ha detto Moser. E ancora: “Per poco non ti beccavano”, ha aggiunto facendo riferimento al fatto che Ceciu si fosse alzata un po’ la maglietta mostrando in parte pancia e seno.

Insomma, non si sa se i due stessero solo scherzando o se abbiano di proposito creato questa curiosità tra i fan. Lo scopriremo tra qualche tempo quando forse sarà impossibile nascondere l’eventuale pancione…

Di seguito il post Instagram di una attentissima fan che ha registrato le stories di alcune ore fa di Moser:

