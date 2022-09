Rumors sull’ex compagno di Michelle Hunziker Giovanni Angiolini. L’uomo starebbe mandando dei segnali particolari…

Sembrava che la loro storia andasse a gonfie vele. Invece, dopo appena pochi mesi, le cose sembrano essere andate piuttosto male. Parliamo di Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker la coppia dell’estate fino a pochissime settimane fa. Tra i due sembra davvero finita con diversi rumors che adesso riguardano solo il bel dottore. L’uomo, infatti, starebbe manifestando particolari “desideri”…

Giovanni Angiolini vuole un figlio dopo addio a Michelle Hunziker?

Michelle Hunziker

Come detto, il rapporto tra Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker si è concluso lasciando ai due l’amaro in bocca, così come ai fan della coppia che speravano che le cose potessero andare diversamente. Sebbene non siano ancora chiari i motivi della rottura c’è chi pensa che possa essere dipesa da due stili di vita ben diversi.

Ad ogni modo, dopo la rottura l’uomo è apparso piuttosto presente su Instagram, non mancando di postare suoi scatti in cui mette in evidenza il fisico scultoreo ma anche altri contenuti.

Uno di questi ha fatto venire un sospetto, ovvero che Angiolini voglia diventare padre.

In queste ore il medico ha postato su Instagram un video di un’adorabile bimba bionda che dice: “I may be 99% angel but that 1% gets me in trouble”. Una tenera clip che Angiolini ha commentato: “Ho deciso, voglio una figlia così”. Ovviamente si tratta solo di una battuta tanto per dire ma in molti ci hanno visto una frecciata alla Hunziker oltre anche alla volontà di una paternità a breve.

Staremo a vedere se ci saranno novità a proposito…

IN_Giovanni_Angiolini

Di seguito, invece, un post Instagram dell’uomo di questa estate:

