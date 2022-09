Anna Pettinelli ha detto la sua senza peli sulla lingua sul nuovo Re d’Inghilterra, Carlo che succede alla Regina Elisabetta II, sua madre.

La morte della Regina Elisabetta ha generato grande clamore. Non poteva essere altrimenti, dopo 70 anni di Regno, la Queen ha lasciato il mondo intero a modo suo: con delicatezza e riservatezza. Al suo posto, adesso, ci sarà il figlio, ormai diventato Re Carlo. Proprio il neo sovrano inglese ha ricevuto i primi pareri e uno di questi è arrivato da Anna Pettinelli che sui social non ha fatto giri di parole per esprimere un giudizio sull’uomo e sul compito che lo attende.

Anna Pettinelli e il commento su Re Carlo

CARLO D’INGHILTERRA

La speaker radiofonica, ed ex maestra di canto di Amici, su Instagram ha commentato la notizia della morte della Regina Elisabetta e l’imminente ascesa al trono del figlio Carlo. Anna Pettinelli ha scritto: “E’ il re. Lo immagino ora come il figlio addolorato, al dolore poi subentrerà un pesante senso di inadeguatezza perchè lui sa che non sarà come la madre, una donna straordiaria. RIP Lilibeth”. Il tutto accompagnato da una foto appunto di quello che è diventato il nuovo Re d’Inghilterra.

La donna si è quindi confermata senza peli sulla lingua, esattamente come tutto il mondo della tv e della radio l’hanno conosciuta.

A proposito di piccolo schermo, la Pettinelli ha anche di recente commentato la sua “uscita di scena” dal talent Amici dove non sarà più insegnante della scuola: “Un’esperienza meravigliosa, divertente, appassionante. Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto”, le sue parole in una recente intervista a Super Guida TV.

IN_Anna_Pettinelli

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della donna dopo la fine della passata edizione di Amici:

Riproduzione riservata © 2022 - DG