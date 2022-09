Eva Henger ha fatto una “proposta” agli autori del programma ipotizzando l’ingresso nella Casa di un concorrente per lei molto speciale…

Si avvicina l’esordio stagionale del GF Vip sulle reti Mediaset. Il toto concorrenti è iniziato e nonostante qualche nome si conosca già, c’è curiosità per sapere chi saranno gli altri partecipanti. Una di questi non sarà Eva Henger che parlando a Nuovo ha raccontato di non poter partecipare ma di avere un nome da fare da “suggerire” agli autori…

Eva Henger e il GF Vip: la “proposta”

Rispondendo alle domande in riferimento ad una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, Eva Henger ha detto: “No adesso non potrei partecipare. Non ce la farei a stare troppo tempo lontana da Jennifer, che ha 13 anni ma è ancora piccola ed ha bisogno di me”.

Ma la donna ha le idee chiare su chi potrebbe partecipare al suo posto e lancia una sorta di proposta: “Vedrei bene Mercedesz all’interno della casa più spiata dagli italiani, ma con lei al mio posto manderei Massimiliano! Farei il tifo da casa: mi piace seguire mia figlia in Tv come ho fatto quando ero in ospedale, convalescente, e la seguivo all’Isola dei Famosi”.

La vita dopo l’incidente

Nel corso dell’intervista, la donna ha anche parlato del recente incidente stradale avuto col suo compagno. Una disgrazia che poteva costarle la vita: “Massimiliano ed io porteremo nel cuore una ferita che non si può rimarginare. Con Mercedesz ci siamo ritrovate, oggi il nostro legame è armonioso e più forte di prima. Credo che il mio incidente abbia giocato un ruolo molto importante. Mia figlia si è resa conto che, in un momento difficile della sua vita, avrebbe potuto perdere anche me. Si deve essere resa conto che la vita è breve e che per questo non si deve portare rancore per gli altri, né lasciare le cose a metà. Se fossi morta non mi avrebbe potuto dire tante cose che mi ha rivelato in questo ultimo periodo. E che mi hanno riempito il cuore di gioia”.

