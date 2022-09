Un commento di Alessandro Gassmann sulla morte della Regina Elisabetta ha generato grande discussione: le sue parole.

La notizia della morte della Regina Elisabetta II ha colpito il mondo intero. Non solo il Regno Unito è rimasto piuttosto scosso per l’accaduto, ma l’intero globo. Tante le opinioni e i commenti di cordoglio e anche qualche altro pensiero che ha generato della polemica. E’ questo il caso del pensiero del noto attore Alessandro Gassmann che con il suo post social ha generato diverse critiche.

Alessandro Gassman: cosa ha detto sulla Regina Elisabetta

Alessandro Gassmann

Come detto, anche Alessandro Gassmann ha voluto dare il suo “saluto” alla Regina Elisabetta con un messaggio che, però, ha generato tanta polemica tra chi lo segue sui social e precisamente su Twitter.

L’attore ha scritto: “È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque”.

Ed è proprio la sottolineatura dell'”anziana signora”, della vita di agi e la frase “mi dispiace per la morte di chiunque” che in molti lo hanno attaccato.

C’è chi gli ha fatto presente che non si tratta solo di una donna anziana, bensì di un capo di stato. Altri hanno sottolineato che le sue parole fossero dettate da una sorta di gelosia. Molti altri utenti, purtroppo, oltre a commentare in modo contrario a Gassmann, gli hanno, in un certo senso, augurato il male e la “stessa fine” della Queen.

Di seguito il post su Twitter dell’attore con relative dure risposte da parte di centinaia di utenti social:

È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. #ElizabethII rip 💐 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) September 8, 2022

