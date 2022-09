Giorgia Soleri sorprende tutti sui social e mostra il nuovo tatuaggio disegnato sulla sua schiena: ecco il significato.

Un nuovo tatuaggio sulla schiena, dal significato particolare e che ha preso almeno 7 ore di lavoro. Giorgia Soleri si è mostrata in queste ore sui social, tra stories e post, facendo vedere il risultato del lavoro svolto dal suo tatuatore sulla sua pelle. Di cosa si tratta? Una serie di frasi di Joumana Haddad.

Giorgia Soleri, nuovo tatuaggio: immagini e significato

Giorgia Soleri

Giorgia Soleri, scrittrice e ormai nota compagna di Damiano dei Maneskin, ha scelto i social per far vedere l’ultima opera d’arte disegnata sulla sua pelle. Un tatuaggio che va a coprire ancora di più la sua schiena e che porta con sé un importante significato.

“Sono così

non ho tempo per i rimpianti

gioco con i destini, mi annoio facilmente

prometto e non mantengo.

Inutile cambiarmi:

La certezza mi è estranea

per l’imbarazzo dell’amore

per l’immaginazione

perché sono devota

solo all’indolenza.

Imprevedibili i miei appuntamenti

sono una fuga prima del tempo

un sole che non basta

una notte che mai si schiude

sono impetuosi sussulti tra la sete e il dissetarsi.

Sono così, un silenzio per raccogliermi,

un lento terrore per disperdermi

un silenzio e un terrore per curare una crudele memoria

non c’è luce che possa quidarmi:

possiedo solo i miei peccati”.

Queste le parole scelte dalla Soleri. Si tratta di un testo di Joumana Haddad, poetessa, giornalista e attivista libanese evidentemente molto cara alla donna. Alcuni passaggi della poesia sono messi in evidenza “Possiedo solo i miei peccati” e “Non ho tempo per i rimpianti”, frasi che spiegano quindi cosa abbia portato la ragazza a farsi tale tatuaggio.

Di seguito il post Instagram della donna con le immagini condivise in un video della sua schiena tautata:

