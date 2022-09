Chi ha assistito la Regina Elisabetta poco prima che morisse? Le indiscrezioni raccontano che al capezzale ci fossero solo Carlo e Anna.

Non tutti i parenti della Regina Elisabetta sono riusciti a salutarla poco prima che esalasse l’ultimo respiro. Le informazioni riguardanti lo stato di salute della sovrana, morta a 96 anni, sono state diramate da Buckingham Palace poco dopo mezzogiorno dell’8 settembre scorso: si leggeva nel comunicato che la Regina era sotto stretto controllo medico a causa di precarie condizioni di salute. Da quel momento tutti membri della famiglia reale hanno cancellato gli appuntamenti in agenda per recarsi presso Balmoral, la dimore scozzese.

Carlo e Anna hanno visto la Regina Elisabetta prima della morte

I tabloid inglesi hanno tentato di raccontare, minuto per minuto, l’arrivo in ordine cronologico dei membri della famiglia reale al capezzale della Regina.

Secondo indiscrezioni, i primi ad approdare a Balmoral e a riuscire a salutare Sua Maestà poco prima della morte sono stati il principe Carlo – ora Re Carlo III – con la Regina Camilla, e Anna.

Si legge, infatti, che il primo ministro Liz Truss è stata informata della morte della Regina alle ore 16,30, due ore prima che venisse diramato il comunicato ufficiale dalla famiglia Reale.

Pare, quindi, che il principe William, il principe Andrea, il principe Edoardo e Sophie Wessex siano volati verso Balmoral partendo dall’aeroporto di Aberdeen alle 15,50, e che una flotta di auto sia giunta presso la dimora scozzese alle 17, mezz’ora dopo la comunicazione data alla Truss.

In ritardo, come noto, anche l’arrivo di Harry che si trovava in Inghilterra per una serie di impegni insieme alla moglie Meghan.

Quest’ultima, così come Kate Middleton, non è partita alla volta di Balmoral ma è rimasta a Londra, in attesa del rientro del marito.

