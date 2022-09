Paura per le condizioni di salute della Regina Elisabetta: i medici si sono detti preoccupati e hanno deciso di tenerla sotto sorveglianza.

Sono ore di allarme in Inghilterra e in tutto il mondo per le condizioni di salute della Regina Elisabetta. La Queen sta destando forte preoccupazione con i medici che si sono detti allarmati per la sua salute. Sua Maestà, da quanto si apprende da fonti ufficiali della casa Reale, resta “a riposo a Balmoral”.

Regina Elisabetta: l’allarme e le condizioni

Regina Elisabetta

Grande allarme nel Regno Unito per l’aggravamento delle condizioni della 96enne Regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace.

La sovrana, che si era mostrata in pubblico in piedi ma piuttosto fragile solamente due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, era stata già costretta ieri a rinunciare ad una riunione virtuale. Oggi ulteriori novità.

I medici che controllano la situazione della Queen hanno disposto sorveglianza medica: “In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”, si legge nella nota di palazzo.

Al momento la Regina resta “a riposo a Balmoral” dove con grande rapidità pare che anche i suoi familiari più stretti, a partire dall’erede al trono Carlo, si sono immediatamente recati.

Il principe Carlo ha raggiunto la residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla regina Elisabetta. Con loro, riportano i media inglesi, arriverà presto anche il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione.

La speranza è che le condizioni della donna, ormai 96enne, possano stabilizzarsi. Si attendono nuove informazioni più precise da parte della Famiglia Reale.

IN_the_royal_family

Di seguito anche il post su Twitter della Famiglia Reale:

A statement from Buckingham Palace:https://t.co/2x2oD289nL — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

