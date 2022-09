È finita la lunga relazione tra Alfonso Signorini e il compagno Paolo Galimberti: dopo 18 anni di amore il conduttore è tornato single. Ma è innamorato.

La vita privata di Alfonso Signorini è sempre rimasta lontano dai riflettori. A parlarne, in alcune interviste, è stato il conduttore del Grande Fratello Vip, che ha centellinato le informazioni riguardanti la sfera sentimentale. Alle pagine del Corriere della sera, però, il volto in forza a Mediaset ha svelato di essere tornato recentemente single dopo 18 anni di amore con lo storico compagno, Paolo Galimberti.

Alfonso Signorini e la fine dell’amore con Galimberti

Classe 1968, imprenditore e politico, con un passato da senatore, Paolo Galimberti ha vissuto un lungo tratto di vita insieme ad Alfonso Signorini.

I due sono apparsi insieme pochissime volte, scegliendo di tenere lontano dai riflettori la relazione. Da tempo, tuttavia, si vociferava che il loro amore fosse giunto al capolinea e a dare conferma del gossip ci ha pensato proprio il conduttore di Canale 5.

“Dopo 18 anni non stiamo più insieme – ha ammesso – . Una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”.

Se la storia con Galimberti, dunque, sembra essere ormai ampiamente archiviate, pare che il cuore di Signorini sia già tornato a battere per un uomo misterioso.

“Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato – ha fatto sapere . Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”.

L’identità della persona che coinvolge sentimentalmente il conduttore resta, però, segreta. Non si tratta, tuttavia, di qualcuno appartenente al mondo dello spettacolo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG