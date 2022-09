Tutta la verità sulla crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione raccontata dalla ex tronista di Uomini e Donne.

Si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e, negli anni, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno messo su una splendida famiglia con due bambini. I due, che si sono raccontati spesso sui social, non hanno sempre avuto una vita di coppia idilliaca: prima della nascita del secondogenito hanno attraversato una crisi di coppia poi superata. Pochi mesi dopo l’arrivo del piccolo Achille, però, i due sono apparsi nuovamente più distanti tanto che i fan erano convinti che il loro amore fosse giunto ai titoli di coda.

“Cosa è successo tra me e Pietro”: la verità di Rosa

Da alcune settimane, però, pare che i problemi tra i due siano rientrati. Rosa e Pietro si mostrano felici insieme sui social e le nubi di una possibile separazione sembrano ormai lontane.

Intervistata dal settimanale Nuovo è stata la ex tronista di Uomini e Donne a spiegare cosa è accaduto a lei e al compagno, ammettendo di essere riuscita a superare la crisi anche grazie alla psicoterapia.

“Odio il termine crisi. Piuttosto amo le parole evoluzione, cambiamento, incontro, scontro, vita – ha spiegato lei, senza nascondere il periodo difficile per lei e Tartaglione – . La perfezione non esiste. Tenere in piedi una famiglia in maniera sana, solida e forte richiede impegno, sacrificio, perseveranza. E, in qualche momento della vita, possiamo credere di non farcela. È più che normale e succede a tutte le coppie”.

Confermata la crisi, ormai superata, Rosa ha spiegato di essere stata in grado di tenere unita la famiglia anche grazie all’aiuto della psicoterapia di cui aveva già avuto modo di parlare sui social.

“Normalizziamo la terapia! Come vi avevo detto, ho iniziato da poco un percorso di psicoterapia, questo perché ho capito che per amarsi davvero si deve partire da dentro”, aveva detto la ex tronista su Instagram.

Riproduzione riservata © 2022 - DG