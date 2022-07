La nota coppia di Uomini e Donne è tornata ad apparire insieme in occasione del compleanno del loro primogenito Ethan, così la crisi sembra lontana.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tornati a mostrarsi insieme, in occasione del terzo compleanno del figlio Ethan. Da settimane circolano indiscrezioni su una presunta crisi della coppia, tanto che i due dormirebbero separati. Ora la coppia di Uomini e Donne allontana il gossip ritrovando la sua complicità.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione smentiscono la crisi

Rosa Perrotta

Come riporta FanPage: “In occasione del party organizzato per festeggiare il terzo compleanno del piccolo Ethan, Rosa e Pietro sono apparsi complici e affiatati. Hanno tenuto in braccio i loro bambini, posato apparentemente sereni per le foto e si sono sorrisi più volte. Un quadro familiare che non è riuscito a spazzare via le voci di crisi ma che sembrerebbe averle attenuate.“

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione intanto non si sono pronunciati sulla presunta crisi; non sono intervenuti sui social con nessuna dichiarazione, né smentendo ma neanche confermando le insistenti voci che circolano sul web. Infondo, tra loro c’è stata già una precedente crisi di cui la stessa ex tronista dichiarava: “Io non sono solita costruire altari sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento per antonomasia della mia vita non ci sono riuscita nonostante le continue richieste. Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile. C’è chi si è permesso di giudicarci come cattivi genitori, dicendomi che sono una cattiva madre che non permette al bambino di vedere il padre. Voglio ricordarvi che va bene parlare di gossip, ma è meglio evitare di mettere bocca su tematiche delicate che riguardano i bambini. Noi non ci siamo mai sentiti in dovere di dimostrarci come buoni genitori, non mi sono mostrata tutte le volte che ero con Domenico dal padre. Avete visto il marcio in questa situazione e non la dignità“.

