Dopo aver pubblicato la foto che ritrae Francesco Totti a casa di Noemi Bocchi, sembra che il settimanale Chi abbia svelato altri particolari della vicenda. Per ricostruire la separazione tra il calciatore e Ilary Blasi occorre andare indietro. Sembra che il Pupone sia andato a casa dalla sua nuova fiamma con sua figlia Isabel per allontanare i sospetti.

Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, il responsabile della separazione sarebbe stato proprio Francesco Totti. Il pupone avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con Noemi Bocchi, inizialmente smentita dal calciatore stesso. Ilary Blasi si era dunque fidata delle parole del marito e ha smentito la crisi a Verissimo con forza.

Un particolare però, avrebbe tradito il calciatore. La conduttrice avrebbe scoperto che “sua figlia più piccola, Isabel ha due nuovi amichetti con i quali gioca il pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi“. A questo punto Ilary assume un investigatore privato e “scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto“.

Dunque, questo sarebbe il vero motivo del divorzio chiesto proprio dalla conduttrice e, forse, anche della freddezza del suo comunicato. Sembra che il numero 10 avesse diversi flirt e che abbia rimosso la sorella della Blasi nella gestione dei suoi direct Instagram proprio perchè alcune sue ammiratrici gli parlavano in modo troppo famigliare, come se già si conoscessero.

