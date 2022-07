I Ferragnez hanno mostrato sui social la loro nuova casa in costruzione, l’attico è davvero maestoso con tanto di piscina nell’edificio.

Chiara Ferragni e Fedez sono andati a vedere la loro nuova casa; un attico vastissimo e, da quello che si vede, molto lussuoso. I due hanno pubblicato un video con tanto di casco e divisa per immortalare quella che sarà la loro nuova dimora.

Nuova casa per i The Ferragnez: il video che la mostra

“La nuova casa Ferragnez sarà In arrivo nella primavera del 2023 PS: La piscina è nell’edificio, non nel nostro attico“. Insomma, Chiara e Fedez si sono concessi una nuova dimora e sicuramente questa sembra ancora più maestosa e ampia di quella attuale. Nel video l’influencer è visibilmente felice e non vede l’ora di poter abitare nel suo nuovo attico con i suoi bimbi, che la famiglia si allarghi ancora? Certo, di spazio per un altro figlio ce ne sarebbe in abbondanza, chissà che i Ferragnez non vogliano aggiungere un altro membro.

In ogni caso, i follower sono entusiasti di quello che hanno mostrato che constante sia in costruzione già sembra spettacolare dalla clip.

