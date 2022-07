La coppia ormai non si nasconde più e in un ristorante della Sardegna mostra tutta la sua passione tra baci, coccole e tanto altro.

I paparazzi del settimanale Chi hanno beccato di nuovo i due piccioncini, questa volta in un ristorante della Sardegna. I due hanno trascorso una romantica cena tra coccole, baci e relax mentre uno imboccava l’altro con una velata malizia. Insomma, la coppia non nasconde più la sua fortissima passione e attrazione.

La cena “piccante” tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker

Come riporta FanPage: “Si mostrano complici, felici e senza dubbio attratti fortemente l’uno dall’altra, il chirurgo e la conduttrice che lo scorso venerdì sera hanno trascorso una cena piuttosto intima in quel di Portisco, nel ristorante Acquamarina, dove l’ex gieffino ha portato la sua dolce metà per concedersi una serata di relax e trascorrere qualche ora lontano dal caos vacanziero“.

I due nel weekend si sarebbero anche recati al Al Billionaire di Flavio Briatore e i loro balli avrebbero fatto scalpore tra la folla. Infatti, la coppia si sarebbe mostrata con un’alta carica erotica che mostra tutta la loro passione, ormai incontenibile. Insomma, tra vacanze in Sardegna sul mare, discoteche e altro sembra che Michelle e Giovanni si stiano vivendo la loro fresca storia d’amore lontani dalle telecamere. Ancora però, non hanno deciso di uscire totalmente allo scoperto sui social, mantenendo il riserbo.

Quale sarà il momento della foto ufficiale? In ogni caso la conduttrice si sta anche dedicando alle figlie con cui è andata spesso in vacanza. Non si sa ancora se abbia presentato Angiolini alla sua famiglia, ma sicuramente se le cose continueranno così non mancherà molto.

