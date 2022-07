Emy Buono, fidanzata di Denis Dosio ha replicato alle parole di Paola Di Benedetto contro l’ex gieffino e lo ha difeso.

Paola Di Benedetto si espressa contro Denis Dosio e il suo modo di proporsi sui social. Le frasi della speaker radiofonica sono state piuttosto pungenti ma quelle della fidanzata dell’ex gieffino, non sono da meno. Emy Buono difende il suo fidanzato dalla speaker con una dura replica sui social.

Le parole della fidanzata di Denis Dosio contro Paola Di Benedetto

Durante una diretta su Twitch, ospite del creator GrenBaud, Paola Di Benedetto aveva detto la sua su Denis Dosio: “Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Eh no, con le patatine nel c**o ha superato… ah si è capito chiaramente. E vabbè, ragazzi.“

A queste parole interviene Emy Buono, fidanzata dell’ex gieffino, che replica alla speaker come riporta Blogtivvu: “L’unica cosa che so di questa signora è che una assettata di visibilità. Anche perché è finita, nessuno parla più di lei. Ha fatto notizia sui social solo grazie a questo episodio!” Poi conclude con una stoccata alla Di Benedetto: “Ma lei dovrebbe rinchiudersi lì. Ne ha veramente tanto bisogno! E poi, dai, nessuno la calcola più. Non sento parlare di lei da anni. Ma chi l’ha messa in mezzo a questa tizia? Ma sti gran ca*** di ciò che pensa.“

Insomma, se l’ex gieffina è stata piuttosto lapidaria nei confronti di Denis Dosio, la Buono sembra essere alla sua altezza in quanto a repliche. La fidanzata del volto di OnlyFans non ha peli sulla lingua ed è lapidaria nei confronti della speaker. Che la Di Benedetto risponda a queste parole contro di lei? Al momento non è ancora intervenuta, ma potrebbe farlo da un momento all’altro.

