La speaker radiofonica ha sparato a zero sull’ex gieffino Denis Dosio e, in particolare, contro un video che lo ha reso noto sui social.

Come ospite del programma su Twitch di Simone Buratti e Jody Cecchetto, Paola Di Benedetto rivela cosa pensa di Denis Dosio. In particolare, la speaker radiofonica si esprime sul video in cui il gieffino si mette le patatine nel c**o con cui è diventato noto sui social.

Le dichiarazioni di Paola Di Benedetto su Denis Dosio

Come riporta FanPage, Paola Di Benedetto si esprime su Denis Dosio senza peli sulla lingua: “Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire“. Poi la speaker si riferisce al video per cui l’ex gieffino è diventato famoso: “Con le patatine nel c***o ha superato…”. Insomma, la speaker non ha fatto nomi ma il riferimento è fin troppo chiaro e sicuramente il commento è piuttosto pungente.

Ma quello non è l’unico video di Denis Dosio che ha fatto discutere. Ultimo ma non per importanza, il video in cui fa finta di piangere dopo la rimozione del suo profilo su Instagram. L’ex gieffino ha inscenato una sorta di ripicca nei confronti degli hater con le seguenti parole: “Voi pensate sia un gioco, beh sappiate che non mi sto divertendo. Vi diverte far chiudere profili di persone perché non vi piacciono? Non sapete quanto tempo ci ho messo per creare la mia realtà e voi mi deridete, ad agosto dovevo andare a Ibiza e ora devo tornare a lavorare nel cantiere di mio zio, con lo scalpello e io non ci torno a lavorare, non sotto trenta gradi. Se c’è ancora qualcuno che mi vuole bene in questa piattaforma faccia un post, una storia, qualunque cose con l’hashtag io sto con Denis, perché solo con voi posso sperare di tornare a produrre contenuti.“

