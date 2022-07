E’ morto a 83 anni Paul Sorvino, molto noto al pubblico per aver interpretato il mafioso Cicero nel film di Martin Scorsese.

Deceduto per cause naturali Paul Sorvino che si spegne all’età di 83 anni. Il mondo del cinema piange uno dei suoi migliori interpreti; ha recitato in ruoli quali Paulie Cicero in Quei Bravi Ragazzi e del sergente Phil Cerretta in Law & Order. A dare l’annuncio della morte è stata sua moglie Dee Dee Sorvino.

Addio a Paul Sorvino: interprete molto amato

Come riporta Sky TG24: “In oltre cinquant’anni di carriera, Sorvino, nato a Brooklyn nel 1939 da genitori italiani (il padre di Napoli, la madre della provincia di Campobasso), ha interpretato spesso il ruolo del poliziotto o del gangster italoamericano. Tra le decine di pellicole dove è apparso si possono citare inoltre ‘Reds’ di Warren Beatty, Cruising’ di William Friedkin e ‘Nixon’ di Oliver Stone, dove veste i panni dell’ex segretario di Stato, Henry Kissinger. Figlio di un operaio tessile e di un’insegnante di piano, Sorvino frequentò l’accademia di Arte Drammatica a New York e fece il debutto a Broadway nel 1964 con ‘Bajour’.“

Paul Sorvino ha una carriera ricchissima recitando per oltre 160 film. Alcune pellicole sono rimaste nella storia del cinema. Tra tutti anche alcune note serie quali: Strade di San Francisco, Law & Order, Godfather of Harlem. Aveva anche tre figli, due dei quali hanno seguito le orme del padre diventando attori: Mira e Michael.

Riproduzione riservata © 2022 - DG