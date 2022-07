L’influencer ha risposto a una domanda su Tik Tok inerente al nome dei suoi figli, spiegando da dove nasce l’idea di attribuire loro quei nomi.

Leone e Vittoria sono diventati ormai delle star del web. Chiara Ferragni e Fedez condividono tantissimi momenti divertenti con i bambini che giocano e anche tanti siparietti. Ultimo quello della piccola che, dopo numerosi tentativi ha detto “papà” in diretta al rapper. Ora, l’imprenditrice digitale ha risposto alla domanda: “Perchè Leone e Vittoria si chiamano così?“

La risposta di Chiara Ferragni sui nomi dei suoi bambini

Chiara Ferragni

Come riporta Today Chiara Ferragni risponde su Tik Tok rivelando perchè ha chiamato Leone il suo primogenito: “Leone era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede – avevo fatto un’estate completamente single, senza frequentare nessuno – avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell’amore questo tatuaggio – ha dichiarato l’influencer – Mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone. Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati e questo tatuaggio ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore. Il primo frutto del nostro amore è stato Leo e lo volevo chiamare Leone, e anche a Fede è piaciuto.”

Poi spiega il nome della piccola Vittoria: “È stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita“.

