Dopo essersi operata per una gravidanza extrauterina, Guenda Goria svela come si sente e quanto ancora desideri un bambino valutando anche l’opzione di adottare.

In occasione di un’intervista su FanPage, Guenda Goria svela il suo stato di salute dopo l’operazione in cui le hanno rimosso una tuba. L’ex gieffina spiega di avere ancora il desiderio di un figlio ma se dovesse rivelarsi impossibile in modo naturale, ricorrerebbe anche all‘adozione.

Le dichiarazioni di Guenda Goria

Guendalina Goria

Come riporta FanPage nella sua intervista, Guenda Goria svela come si sente dopo l’operazione: “È così, mentalmente ora mi sento meglio. Sto riscoprendo un forte attaccamento alla vita, perché ho rischiato di perderla. Sono soltanto davvero felice di essere tornata a casa al fianco dell’uomo che amo. Me la sono vista davvero brutta, è stato traumatico. All’improvviso ho realizzato di essere incinta e subito dopo di aver perso la gravidanza. Psicologicamente è stato un cortocircuito.“

Poi rivela di avere ancora possibilità di rimanere incinta: “No, secondo i medici la possibilità di restare incinta c’è, dunque sicuramente ci riproveremo. È chiaro che nella mia situazione però, soffrendo già di endometriosi ed essendo stata operata ad un ovaio, non sarà semplicissimo. Ora ho anche tolto una tuba, quindi se nascerà un bambino sarà quanto meno un giocoliere (scherza, ndr). Non ho perso il desiderio di diventate mamma, ma per un po’ starò tranquilla e a riposo.“

L’ex gieffina desidera ancora un figlio ma valuterebbe anche l’adozione: “Assolutamente, mi piacerebbe. Credo che sia un grande atto d’amore e che la genitorialità abbia a che fare fino ad un certo punto con fattori biologici. Purtroppo però non è un percorso semplicissimo per le coppie, spererei lo fosse di più.“

