L’ex gieffina è stata operata in seguito alla gravidanza extrauterina che le aveva procurato un’emorragia interna.

Guenda Goria è stata operata e ora sta bene; l’ex gieffina stessa ha raccontato ai suoi follower come sia andato l’intervento. In seguito alla gravidanza extrauterina, i medici hanno dovuto rimuovere una tuba che le aveva provocato una forte emorragia interna e non si è potuta recuperare.

Le dichiarazioni di Guenda Goria sull’operazione

Guenda Goria

In seguito a un’emorragia e a forti dolori addominale, Guenda Goria era stata ricoverata alla clinica Mangiagalli di Milano. Qui nelle scorse ore è stata operata per la gravidanza extrauterina e l’ex gieffina racconta com’è andata con delle storie su Instagram: “L’operazione è andata bene. Mi hanno tolto una tuba… Dicono che non si poteva tenere più, purtroppo. “

E ancora: “Non mi sono accorta di nulla, quando sono uscita ho fatto ridere Mirko perché gli ho detto che avevo paura dell’operazione e lui mi ha detto che invece ero stata già operata“. Poi rivela: “Psicologicamente mi sento bene. Siamo forti, mi piace ironizzare anche nei momenti di difficoltà“.

Qualche giorno fa, la figlia di Maria Teresa Ruta aveva annunciato tutto sui social: “Sono stata male improvvisamente ho avuto questi forti dolori e sono svenuta. Ero al bar. Sapete che stiamo provando ad avere un figlio ma non avevo alcun sintomo di gravidanza. Improvvisamente ho avuto questa emorragia, questo mal di pancia fortissimo e sono sbiancata e nel giro di pochi secondi mi sono accasciata a terra. Ora questa emorragia è anche interna quindi ho anche sangue nell’addome e bisogna capire cosa fare. Sono preoccupata perché questa gravidanza è attaccata alle tube e c’è il rischio che mi vogliano togliere una tuba… Sono sotto controllo perchè altre emorragie potrebbero creare dei danni veri alla mia vita e alla mia salute e quindi la notte sarà un po’ ansiosa.“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG