Durante il concerto a Bergamo di Elio e le Storie Tese, il figlio del frontman del gruppo rivela di essere autistico prendere il microfono sul palco.

In occasione del concerto all’Arena Fiera di Bergamo di Elio e le Storie Tese, il figlio del frontman ha dato una lezione di tolleranza e solidarietà dal palco dell’evento. Dante ha 12 anni, ma ha preso il microfono in mano e con la sua semplicità ha espresso con forza un concetto: “Sono autistico e ne vado fiero“.

Le dichiarazioni del figlio di Elio Belisari sull’autismo

Spesso le persone autistiche vengono considerate “diverse” e, di conseguenza, allontanate dalla società e relegate in un angolo. Capita anche troppo spesso, che vengano insultati e sottoposti a bullismo da quelli che, in molti, considerano “normali”.

Dante, il figlio di Elio (leader del noto gruppo musicale) è salito sul palco e con il microfono in una mano e la fierezza dall’altra ha gridato: “Scusate, lasciate che mi presenti. Il mio nome è Dante, sono autistico e ne vado fiero.” Dopo un clamoroso e caldo applauso da parte del pubblico, il figlio d’arte riprende: “Vi chiedo una cosa in particolare, per favore rispettate tutte le persone autistiche. Grazie”.

Dante, il figlio di Elio (e le Storie Tese) sale sul palco durante il concerto del padre: "Sono autistico e ne vado fiero" https://t.co/ViES13i6YJ — La Stampa (@LaStampa) July 17, 2022

Poche e semplici parole ma che arrivano dirette alla coscienza del pubblico e del popolo italiano. Una lezione di vita meravigliosa che la platea di Bergamo ha saputo apprezzare. Il video è diventato virale per la sua spontaneità e il suo bellissimo messaggio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG