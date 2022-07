Belen e Stefano pubblicano diverse foto insieme sui social, in cui si scambiano baci ed effusioni uscendo finalmente del tutto allo scoperto.

Dopo la rottura di Ilary Blasi e Francesco Totti, una coppia vip si è ufficialmente rimessa insieme. Belen e Stefano si mostrano per la prima volta sui social da fidanzati; non si nascondono più. Del loro ritorno di fiamma se n’è parlato per mesi e ormai la notizia era certa ma la coppia non si era mai mostrata insieme al pubblico, fino ad ora.

Le romantiche foto di Belen e Stefano

A bordo dello yacht di Stefano De Martino che si chiama Santiago, come suo figlio, la coppia vip si rilassa e si bacia tra mare e tramonti. Belen e Stefano escono finalmente allo scoperto sui social, postando delle storie in cui si baciano e si vivono alla luce del sole.

Come riporta Gossip.it: “Legati dal 2012, Stefano e Belen sembrano voler superare ogni tempesta insieme e regalano ai followers il primo bacio social dopo il secondo ritorno di fiamma, che è sempre all’insegna della passione.“

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Il loro ritorno di fiamma è sbocciato dopo che la showgirl e conduttrice ha terminato la sua storia con Antonino Spinalbese, dal quale è nata la sua secondogenita Luna Marì. Dopo un periodo di frequenti paparazzate insieme, prima all’aeroporto e poi con romantiche fughe nei weekend la coppia si è finalmente lasciata andare.

Nelle foto Belen mostra suo marito mentre guida la loro barca, fiera di lui e con gli occhi a cuoricino. Insomma, l’amore è nell’aria per la coppia vip e, ormai, non nascondo più la loro passione e complicità.

Riproduzione riservata © 2022 - DG