La figlia della conduttrice e del calciatore pubblica un video su Tik Tok e il contenuto sembra indirizzato alla separazione dei genitori e alla nuova fiamma di papà Totti.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati tramite un comunicato disgiunto; poi Chanel è volata in Africa con la sua mamma e i suoi fratelli Cristian e Isabel. La figlia 15enne della conduttrice e del calciatore è tornata sui social e sembra aver condiviso alcune parole contro Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma del papà e sulla rottura dei genitori.

Il video di Chanel lascia dei dubbi

Francesco Totti, Ilary Blasi, Noemi Bocchi

A lanciare questa ipotesi è stato il Corriere dello Sport, che sottolinea come Chanel sia tornata a postare un video su Tik Tok che sembra una frecciata a Noemi Bocchi: “Un breve filmato in cui si trova all’aeroporto con la sorella più piccola, che tiene per mano e poi bacia. In sottofondo una canzone rap: Over the rainbow di Rhove. Le strofe scelte da Chanel non sembrano casuali: E Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma, siamo rimasti soli nella stanza, guardavo les étoiles, ah-ah“.

Queste le parole prese in esame dal quotidiano, secondo il quale si nasconderebbero riferimenti alla separazione dei suoi genitori e alla nuova fiamma di Totti. Non si hanno certezze e lo stesso Corriere usa molta cautela ma un messaggio del genere, in questo contesto, non rimane certo inosservato.

Intanto circolavano voci sulla presunta partecipazione di Chanel nel programma Il Collegio. Molte indiscrezione davano per certo un suo inserimento del cast dello show su Rai Due, ma a quanto pare si trattava di una fake news.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG