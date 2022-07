Sabrina Ferilli evoca un siparietto con Francesco Totti. Il messaggio sembra essere una presa di posizione dopo quanto accaduto con la Blasi.

Bellissima, ma anche brava e sempre ironica. Sabrina Ferilli si conferma un’attrice e showgirl a tuttotondo e lo fa anche con l’ennesimo post assolutamente simpaticissimo che, questa volta, chiama in causa anche Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, infatti, è stato protagonista di un video amarcord con l’attrice nel quale si parla di spogliarelli e che potrebbe avere anche un doppio significato.

Sabrina Ferilli e il video con Totti

SABRINA FERILLI

Sabrina Ferilli sa bene che il suo recente post social su Instagram avrebbe fatto parlare e avrebbe inevitabilmente generato diverse reazioni. L’attrice, infatti, in queste ore, ha condiviso sulla sua pagina una vecchia clip in cui è immortalata a letto con Francesco Totti durante lo show House Party.

“Faresti uno spogliarello per me?”, le parole che disse all’epoca, parliamo del 2016, la Ferilli all’ex calciatore della Roma e della Nazionale. Lui, col suo solito fare, aveva risposto: “Dipende”. Le immagini hanno sicuramente fatto molto parlare in questo periodo particolare in cui l’ex capitano giallorosso si è ufficialmente lasciato con la storica compagna Ilary Blasi.

Secondo qualcuno, l’attrice avrebbe voluto mostrare il suo appoggio a Totti in questo momento difficile, schierandosi apertamente dalla parte del Pupone. In effetti, la fede giallorossa della donna è ben nota e se si parla di spogliarelli. Beh, lei stessa era stata protagonista di quello diventato ormai cult dopo lo scudetto della squadra della Capitale nel 2000-01.

Staremo a vedere se dopo questo post ci saranno delle novità o delle spiegazioni. Sicuramente se l’effetto desiderato era quello di far parlare e commentare, crediamo proprio che l’obiettivo sia stato raggiunto al 100% anche osservando le centinaia di commenti ed emoticon al suo contenuto.

Di seguito il post Instagram della Ferilli con Totti:

