Sembra che Francesco Totti dovrà staccare un consistente assegno ogni mese, ecco gli accordi della fine del loro matrimonio.

Emergono i primi consistenti dettagli sugli accordi previsti per la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. La ex coppia si è sposata in regime di separazione dei beni e la casa all’Eur rimarrà, dunque, alla conduttrice. Sembra però che il calciatore dovrà staccare un assegno ogni mese con una cifra molto alta.

I termini della separazione Totti-Blasi

Come riporta TG Com 24: “Totti e la Blasi hanno preferito mettersi d’accordo pacificamente e così hanno optato per un iter di separazione con “negoziazione assistita”. Invece che andare in tribunale i due, seguiti dai rispettivi legali, si sono accordati su affidamento dei figli, disposizioni patrimoniali e entità del mantenimento. “

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI

Ogni mese la conduttrice riceverà un assegno da diverso zeri, mentre al capitano rimarrà la villa a Sabaudia e altre proprietà.

