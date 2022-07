Paura per Maurizio De Giovanni, noto scrittore e sceneggiatore, che è stato vittima di un infarto nella notte e si trova ora in ospedale.

Maurizio De Giovanni vittima di un infarto. Il noto scrittore è stato colto da un malore nella notte ma per fortuna sarebbe stato portato tempestivamente all’ospedale Cardarelli per sottoporsi ad angioplastica. L’uomo sarebbe ora in buone condizioni.

Maurizio De Giovanni: il bollettino medico

Maurizio De Giovanni

Lo scrittore e sceneggiatore partenopeo, 64enne, è stato vittima di un infarto nella notte è stato operato. De Giovanni, trasportato in modo rapido dopo l’accaduto nell’ospedale Cardarelli, è stato sottoposto ad una angioplastica che, da quanto viene riportato anche da Fanpage.it, sarebbe riuscita perfettamente.

Lo stesso media riporta l’ultimo bollettino medico arrivato direttamente dalla struttura ospedaliera. “Il paziente è stato sottoposto nelle prime ore della giornata a ricovero per sindrome coronarica acuta (SCA) e immediatamente sottoposto a procedura di rivascolarizzazione percutanea, con buon risultato finale.

Attualmente è ricoverato nella UTIC dell’AORN Cardarelli e le condizioni cliniche sono stabili”.

L’uomo, come sottolineato anche sui social dal suo account Instagram gestito dallo staff, è quindi momentaneamente costretto a sospendere gli appuntamenti live estivi. Per lui era previsto un vero e proprio tour, con arene e salotti letterari all’aperto. Ad aspettarlo con ansia e trepidazione i suoi lettori che, purtroppo, non lo vedranno.

Proprio i suoi fan non hanno fatto mancare le prime reazioni di solidarietà inondando molti suoi post ed in generale ogni social media a disposizione di messaggi di pronta guarigione.

Di seguito un recente post Instagram dall’account ufficiale dell’uomo gestito dal suo staff:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG