La coppia ha deciso una meta decisamente suggestiva per la luna di miele. Ecco dove sono andati Alberto Matano e Riccardo Mannino.

Dopo il matrimonio, Alberto Matano e Riccardo Mannino si stanno godendo quella che sembra essere a tutti gli effetti la loro luna di miele. Per l’occasione, hanno scelto l’incantevole cornice di Pantelleria. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della coppia intenta in varie attività. Anche sui social dello stesso conduttore è possibile poi vedere qualche scatto di questi recenti giorni.

Alberto Matano, luna di miele con Mannino: le immagini

Alberto Matano

Bagni, gite in barca e buon cibo. In questo modo stanno trascorrendo la luna di miele Alberto Matano e Riccardo Mannino. Il conduttore Rai e l’avvocato hanno deciso di interrompere per un po’ i loro impegni di lavoro per immergersi nel panorama paradisiaco di Pantelleria.

Inevitabile finire sotto la lente di ingrandimento dei paparazzi. In questo caso, il settimanale Chi ha pubblicato le loro foto in varie situazioni e ha anche fatto sapere che sono ospiti del resort di un amico: “Alberto e Riccardo, in luna di miele a Pantelleria, ospiti del resort di un amico. Una settimana di totale relax, con qualche sortita in barca (presa a noleggio). Entrambi molto attenti alla forma fisica, si sono comunque concessi qualche trasgressione con la cucina siciliana”, si legge nel media.

Nelle varie immagini mostrate da Chi, i due uomini si sono goduti pienamente le bellezze della natura incontaminata di Pantelleria. La coppia si è divertita tra un tuffo nell’acqua cristallina e un po’ di sole. Hanno poi esplorato i posti più belli con una barca salvo poi fare ritorno nella struttura dove alloggiano.

Di seguito un recente post Instagram di Matano con le immagini dei luoghi visitati:

Mentre questa è la copertina di Chi dove si vedono i due protagonisti:

Riproduzione riservata © 2022 - DG