Elodie e Marracash di nuovo insieme? La coppia potrebbe essersi riunita dopo gli ultimi tira e molla pubblici. Si sarebbe anche l'”indizio”

Sensuale e bellissima, ogni giorno di più, e forse, ora, di nuovo innamorata. Parliamo di Elodie che sembra dare adito ai rumors che la vorrebbero di ritorno accanto a Marracash. L’indizio sarebbe arrivato da un recente concerto del rapper che ha visto la collega cantante essere in prima fila, per giunta molto emozionata in determinati momenti.

Elodia e Marracash di nuovo insieme? L’indizio

Elodie

Che tra Elodie e Marracash le cose non fossero chiuse lo si sapeva. I due hanno più volte parlato del loro rapporto lasciando aperta ogni possibilità. E la conferma è arrivata dai social, dove la giovane artista non ha esitato a pubblicare un storia Instagram che la ritrae sorridente e piena di ammirazione nei confronti del suo ex (?) fidanzato durante il suo ultimo concerto allo Stupinigi Sonic Park a Torino.

La cantante ha anche pubblicato suoi filmati con alcune parti del concerto di Marracash scegliendo delle canzoni che a molti hanno dato l’idea di non essere assolutamente casuali. L’ex concorrente di Amici, infatti, ha scelto di condividere sulle sue stories, il momento del concerto in cui Marracash ha intonato Crazy Love, la canzone dell’album ‘Noi, loro e gli altri’ che contiene dei versi dedicati proprio a lei: ‘Ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa. Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia, la mia Nefertiti’, giusto per fare un esempio. Il tutto anche con un cuoricino abbinato ad un altro post della vittoria del Premio Tenco da parte del rapper.

IN_Elodie

