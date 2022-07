“Ho una lesione tumorale”, il noto attore Riccardo Manera ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare ciò che sta vivendo.

Con un post social con tanto di scatti dal letto di ospedale, il noto attore Riccardo Manera, conosciuto anche per la fortunata serie ‘Volevo fare la rockstar’, ha spiegato di dover fare i conti con una lesione di tipo tumorale nella testa. Una problematica di non si sa ancora quale entità ma che, evidentemente, gli stava creando dei problemi negli ultimi mesi.

Il racconto dell’attore: lo sfogo social

“Non scrivo mai nulla, non sono mai stato in grado di farlo o forse ne ho sempre avuto paura. Ecco, quella paura, come tutte le altre (avevo una paura fottuta degli aghi e delle punture), è sparita da un momento all’altro”, le prime parole di Riccardo Manera. “Anche perché i pensieri sono ben altri. È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui. Almeno se si sa è perché l’ho detto io”.

Ed ecco la spiegazione: “È un mese e passa che son sparito dai social, penso sarà così per un po’ e un motivo c’era, c’è. Questo post è per me. Perché nel caso avessi momenti di down so dove andare a guardare. Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò. Ma a prescindere sticazzi, anzi, sti grandissimi cazzi! La battaglia è da combattere e si combatte! Il karma, il destino o in qualsiasi modo vogliate chiamarlo è una cosa davvero strana: l’anno scorso ho girato il mio primo film da protagonista su questo argomento. Ho vissuto le stesse cose che sto vivendo ora ma per finta, clamoroso. Ho finito di girare un mese fa una serie con questo nemico dentro. Chissà come ho fatto”.

Rivolgendosi ai fan poi: “Non vi preoccupate, o almeno fatelo il giusto, io non mi arrendo, mai. Non mi son mai preso sul serio, non sono mai stato capace, neanche in un momento così. Unica foto finta, la prima”.

Di seguito il post Instagram dell’attore:

