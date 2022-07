Chiara Nasti fa ancora parlare di sé e della sua gravidanza. Il motivo? Di nuovo il peso preso da quando è rimasta incinta…

Torna a far discutere Chiara Nasti con le sue dichiarazioni a proposito della gravidanza in corso. La bella influencer aspetta il suo primo figlio dal calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e sui social, è diventata quasi un’abitutine “discutere” e rispondere ai fan, spesso anche in malo modo.

Se in precedenza avevano fatto parlare le sue dichiarazioni a proposito del peso preso o meno, anche il suo recente Q&A con i followers non è da meno.

Chiara Nasti e il peso preso in gravidanza

Chiara Nasti

Tra i tanti quesiti che i suoi fan le hanno posto, Chiara Nasti ha scelto di rispondere solo ad alcuni. Tra questi non ne è mancato uno sibilino sul peso viste anche le polemiche passate: “Adesso hai preso peso?”, ha scritto un utente con tanto di emoticon della risata. La risposta della giovane influencer non si è fatta attendere e anche questa volta, “viva la sincerità”.

“Fino al quarto mese davvero nulla…Ora sicuramente si, fino alle settimana scorsa 2 kg e mezzo in più”, ha scritto la donna. Ma poi, ha aggiunto anche una seconda parte che sembra quasi voler spostare l’attenzione sul peso del bimbo piuttosto che quello generico suo: “Più che il peso odio la ritenzione che per gli ormoni esce a tutte. Del peso non mi frega niente… Anche se il mio bambino pesa più di quanto dovrebbe pesare, è enorme tutto bimbo”, le sue parole.

Ad ogni modo, la Nasti si prepara ad essere mamma e il suo piccolo sarà sempre il suo primo pensiero: “Ma davvero non mi importa, sono troppo felice e anche se tengo molto alla linea non ci penso proprio…prima viene lui!”.

Di seguito un recente post della Nasti su Instagram:

