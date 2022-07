Ilary Blasi si trova in Tanzania con i figli dopo la rottura ufficializzata con Francesco Totti. Su Instagram alcune foto, anche osé…

Una fuga con i figli in Africa, precisamente in Tanzania, magari per stare più lontano possibile dai rumors nati dopo la fine del matrimonio. Parliamo di Ilary Blasi che, dopo aver ufficializzato la rottura con Francesco Totti, ha scelto una vacanza con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Un’occasione dove il contatto con la natura ha fatto tornare in lei pensieri e “abitudini” selvagge come conferma una storia social quasi senza veli…

Ilary Blasi, lo scatto social osé

Ilary Blasi

Dopo aver comunicato ufficialmente la loro separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno optato per affrontare la situazione in modi e luoghi ben diversi.

Se l’ex capitano della Roma è stato visto nelle scorse ore all’Eur in compagnia dell’amico storico Pantano, la presentatrice ha scelto una via ben diversa con appunto un viaggio in Tanzania con i tre figli.

La donna non ha fatto mancare ai suoi tanti seguaci diversi video e foto di animali e bellissimi paesaggi africani. Ma anche altri scatti, come quello personalissimo che la vede protagonista.

Ilary ha, infatti, postato anche una foto in cui compare seminuda di schiena pronta in procinto, crediamo, di un bel bagno nel balcone del lussuoso resort ‘Bushtops’, scelto per fuggire appunto dai gossip del momento.

Coperta solo da uno slip scuro, la conduttrice ha raccolto tantissimi complimenti. Difficile capire che significato possa avere alla sua storia social. Indubbiamente la showgirl sta riflettendo su qualcosa, ma probabilmente, più che dimenticare i problemi, ad oggi, la Blasi ha solo “dimenticato” la maggior parte dei vestiti. E non è detto sia per forza un male…

IN_Ilary_Blasi

Di seguito, invece, uno degli ultimi post su Instagram pubblicati dalla donna prima che scoppiasse il caos con Totti:

Riproduzione riservata © 2022 - DG