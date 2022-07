Chiara Ferragni ha scritto al Sindaco di Milano Beppe Sala per il crescente numero di rapine nel capoluogo lombardo.

Non solo momenti di ilarità e sensualità sui social, Chiara Ferragni ha deciso di scendere in campo per una giusta causa e far sentire la propria voce rivolgendosi direttamente al Sindaco di Milano Beppe Sala. Il motivo? I sempre crescenti casi di rapine nel capoluogo lombardo che, come spiegato dalla stessa influencer, stanno coinvolgendo da vicino anche sui amici, conoscenti e cari.

Chiara Ferragni scrive a Beppe Sala

Chiara Ferragni

“Sono angosciata e amareggiata della violenza che continua ad esserci a Milano”. Con queste parole, chiare e dirette, Chiara Ferragni si è rivolta a Sala. “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa. Piccoli negozi al dettaglio del quartiere, che vengono svuotati dell’incasso giornaliero. Persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala”.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in effetti, i dati relativi alla sicurezza a Milano, diffusi lo scorso mese di marzo dal Prefetto Renato Saccone, mostrano come la nota impreditrice digitale abbia ragione.

I casi di rapine e scippi sono in aumento, anche se il totale dei reati è in calo. Da quanto annunciato di recente, inoltre, il Prefetto e vertici delle forze dell’ordine stanno lavorando a un ‘Patto per Milano sicura’ per “cambiare il paradigma con cui in questi anni s’è affrontata la questione sicurezza”.

Staremo a vedere se l’appello della nota influencer darà magari un impulso maggiore a velocizzare ogni pratica necessaria per intervenire in riferimento a questa situazione dell’aumento della criminalità.

IN_Chiara_Ferragni

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio della Ferragni per le strade di Milano:

