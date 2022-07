Senbra che una ex concorrente del GF Vip sia intenta a scrivere la sua autobriografia dove ci saranno diversi temi legati allo spettacolo.

Una ex concorrente del GF Vip starebbe scrivendo la sua autobiografia con tantissimi argomenti scottanti che fanno riferimento anche alla sua partecipazione al noto reality. Di chi si tratta? Parliamo di Rosalinda Cannavò in procinto di lanciarsi nel mondo della letteratura.

GF Vip, Rosalinda Cannavò sta scrivendo sua autobiografia

Rosalinda Cannavò sarebbe pronta a pubblicare la sua autobiografia. L’attrice è stata concorrente della quinta edizione del GF Vip e aveva indubbiamente animato le dinamiche del reality. Secondo il settimanale Chi la ragazza, compagna di Andrea Zenga, starebbe scrivendo un libro in cui non risparmierà nessuno. Si legge infatti: “L’attrice ed ex gieffina Rosalinda Cannavò sta scrivendo in queste settimane il suo primo libro. Si tratta di un’autobiografia: Rosalinda ripercorrerà tutte le fasi della sua vita, dall’incontro con Gabriel Garko in poi. Senza risparmiare niente e nessuno”.

La giovane donna racconterà tutte le sue fasi della sua vita e della sua carriera e sicuramente toccherà tasti privati tra amori e molto altro. Ci sarà spazio sicuramente per il compagno Andrea, conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello, ma probabilmente anche per altre storie, magari pure quella col suo “ex” Gabriel Garko.

Staremo a vedere cosa la Cannavò potrà raccontare. In tanti immaginano possano esserci interessanti retroscena lavorativi anche in merito all’esperienza vissuta sul set di importanti fiction di Canale 5. Al momento, va detto, però, non ci sono state conferme da parte della diretta interessata. Ad ogni modo non resta che rimanere in attesa di qualche aggiornamento. Nel caso dovesse davvero uscire questo libro a firma della bella Rosalinda, se ne leggeranno delle belle…

