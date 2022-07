L’ex ballerina di Amici Giulia Pauselli si è confidata con i seguaci social ammettendo di essere un po’ triste per qualche critica ricevuta.

Qualche messaggio di troppo, evidentemente, non carino. Giulia Pauselli, ex ballerina di Amici, ha confessato sui social ai suoi fan di non vivere, ad oggi, un momento serenissimo a pochi giorni dal parto. Tutta colpa di alcune critiche arrivatele di recente, probabilmente, in relazione alla gravidanza e al fatto che si sia mostrata “troppo”, magari al mare, col pancione.

Giulia Pauselli e le critiche: lo sfogo social

Gravidanza Pancia Letto Coppia Abbracci

Manca ormai poco alla nascita del piccolo bimbo di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta e l’umore, in un certo senso, non è come dovrebbe essere. Se da una parte, come ammette la stessa ex ballerina di Amici, la colpa potrebbe essere degli ormoni, dall’altra, qualche messaggio e critica di troppo ha fatto il resto.

La ragazza è tornata a parlare della sua gravidanza non nascondendo un certo disagio per alcune critiche ricevute: “In questi giorni faccio un po’ fativa a mostrarmi, ho ricevuto un po’ di messaggi che mi hanno fatto riflettere”, ha dichiarato la Pauselli rispondendo con alcune stories Instagram. “Sono in balia degli ormoni e di tanti pensieri e non sempre riesco a prendere le critiche alla leggera. Mi sono sempre mostrata con orgoglio, forse è arrivato il momento di proteggermi/proteggerci un po’ di più? Mi rendo conto che adesso più andiamo avanti e più diventa tutto più “complicato” e fragile”.

Probabile, a questo punto, che aldilà di qualche piccola foto ogni tanto, la Pauselli si prenderà una pausa social sino al giorno della nascita del figlio che dovrebbe avvenire tra circa un mese.

IN_Giulia_Pauselli

Di seguito uno degli ultimi post pubblicati dalla Pauselli su Instagram:

