Nancy Brilli senza freni sui social: video in bikini con un messaggio speciale a tutti quelli che si mettono problemi per il proprio fisico.

Non poteva esserci modo migliore per dire basta ad ogni problematica legata al proprio aspetto fisico, soprattutto se a farlo è un volto noto della tv e del cinema come Nancy Brilli. La splendida attrice ha pubblicato un video in bikini con un bel messaggio per i suoi fan e tutte le persone che si mettono problemi a mostrarsi per come sono.

Nancy Brilli, il video in bikini sui social

“Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età?”. Sono tutte domande che Nancy Brilli ha scelto di porsi sui social mentre si mostra intenta a guardare il suo corpo, con indosso un bikini. L’attrice ha scelto un modo molto originale per mandare un messaggio a tutte quelle persone che si mettono problemi a mostrare il proprio fisico.

“Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina. Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”.

Con questo post e un finale con un “Ma si dai!”, la Brilli ha quindi voluto mandare un messaggio bodypositive con tanto di hashtag #bikini #bodypositive #ageism #chissene #no. I suoi fan hanno indubbiamente apprezzato, sia l’intento che il contenuto del video…

Di seguito il post Instagram col filmato della Brilli:

