Secondo Page Six, l’attore avrebbe un flirt segreto con l’ex consigliera di Hilary Clinton che lo avrebbe conquistato nel 2016.

Bradley Cooper avrebbe una relazione con Huma Abedin. Secondo l’indiscrezione di Page Six, la loro storia sarebbe iniziata nel 2016, quando l’ex consigliera curava la campagna elettorale di Hilary Clinton. A presentarli un’amica in comune, Anthony Weiner, e da lì sarebbe scoppiata la scintilla.

Bradley Cooper e Huma Adedin avrebbero una storia segreta

A lanciare il gossip è stato Page Six, informato da una fonte vicina al direttore di Vogue. L’ambiente hollywoodiano sembra essere a conoscenza della storia tra l’attore e la politica già da un po’. Bradley Cooper e Huma Adedin sarebbero andati anche Met Gala insieme, ma per mantenere la loro storia lontana da occhi indiscreti avrebbero calcato il red carpet separatamente.

Huma Adedin è l’ex consigliera di Hilary Clinton ha 46 anni ed è stata sposata con il deputato democratico di New York Anthony Weiner. Come riporta FanPage: “Nel 2017 è stato travolto da uno scandalo di abusi ed è stato condannato a 21 mesi per aver inviato messaggi pornografici ad un minore“.

La politica è musulmana, originaria del Michigan e, nel 2016 si è occupata di curare la campagna elettorale della Clinton in qualità di vicepresidente. Insomma, altro che Lady Gaga l’attore sembrava avere qualcun altro nella sua vita sentimentale ma, al momento, preferisce che resti segreto. Nonostante questo sembra che nel loro ambiente tutti sappiano della storia, stando alle informazioni di Page Six.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG