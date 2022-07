Secondo un’indiscrezione a concorrere ai motivi della rottura definitiva tra Totti e Blasi, sono state ragioni famigliari ed economiche.

La notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ancora fresca. A questo punto, tutti cercano di capire quali siano state le ragioni che hanno portato alla rottura. Tradimenti, flirt segreti e tutto ciò che ha concorso alla fine di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Secondo il settimanale Oggi, le ragioni sarebbero famigliari ed economiche.

La separazioni Totti-Blasi per ragioni famigliari ed economiche

Famiglia Totti

“C’è poi la questione patrimonio: se Francesco negli ultimi tempi, ha faticato a gestire la presenza della famiglia Blasi, meno discreta rispetto alla sua (il papà Enzo non c’è più, la mamma Fiorella e il fratello Riccardo sono lontani anni luce dai riflettori), c’è da dire che soprattutto il suocero Roberto e il cognato Ivano Peruch hanno molto a che fare con le attività di famiglia“. Queste le parole del settimanale che aggiunge: “I due gestiscono, in sintesi, il centro sportivo dell’ex capitano della Roma e guidano, con Ilary, la società che stipula tutti i contratti pubblicitari di Francesco“.

E ancora: “C’è chi dice che dopo la morte di Enzo, la colonna della vita di Totti, l’eccessiva freddezza della famiglia Blasi abbia spiazzato Francesco: se sia vero o meno, lo sanno solo le quattro mura della loro casa all’Eur“. Il settimanale aggiunge: “Se è vero che Totti ha, da tempo, una storia con Noemi Bocchi, è vero che Ilary, in questi mesi, non sarebbe rimasta da sola. Non c’è un nome, ma ci sarebbe un profilo, forse perché è stata più scaltra di Totti: se lui, con Noemi, si è fatto vedere in giro per l’Europa, la sua ormai ex moglie no. Ma anche lei avrebbe (o avrebbe avuto) un compagno: un ragazzo di poco più giovane, personal trainer romano di base a Milano, già ex di alcune influencer“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG