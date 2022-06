Si gode l’estate Giulia Pauselli. L’ex di Amici si è mostrata sui social col pancione mandando molti messaggi che hanno intenerito i fan.

Dopo aver detto addio ad Amici dopo undici anni, Giulia Pauselli, storica ex studente e poi ballerina professionista del programma, si gode la dolce attesa. La giovane ragazza, infatti, da ormai circa 7 mesi aspetta un bimbo e in questi giorni estivi ha deciso di pubblicare una serie di foto col pancione al mare.

Giulia Pauselli e le foto col pancione al mare

Fonte foto: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi/

Direttamente da Formentera, la Pauselli ha pubblicato diverse foto delle sue vacanze. Molti di queste con tanto di pancione in bella mostra. La stessa ex ballerina di Amici ha voluto aggiungere alla didascalia di qualcuna di queste immagini il conto alla rovescia sulla nascita del bambino.

Giulia, insieme al compagno Marcello Sacchetta, si gode ogni momento di questa attesa nascita del loro primi figlio. Il compagno è emozionatissimo e spesso protagonista di teneri scatti. Sul social, l’uomo ha anche commentato il viaggio: “Ti abbiamo portato nella nostra isola del cuore per farti vivere la magia che proviamo ogni volta che veniamo qui… Ti abbiamo immaginato ogni istante tra noi, sulla spiaggia, in acqua, con gli amici, con i nonni, gli zii ma soprattutto con la tua mamma e il tuo papà che si stupiscono ogni volta che dicono ‘ma ti rendi conto? Non siamo più in due ma in tre’: pensa che scemi! Mamma sta facendo già un ottimo lavoro, è bravissima ma questo già lo sai, è speciale! Ti stanno aspettando in tanti, vogliono conoscerti tutti campione. Manca sempre meno…”.

Lo stesso vale per i commenti alle foto da parte di Giulia. Insomma. Momenti bellissimi d’attesa. Ma l’emozione più grande deve ancora arrivare…

Di seguito alcuni post Instagram recenti di Giulia:

Questo al mare:

