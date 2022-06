Disavventura terribile per l’ex tentatrice di Temptation Island Desirée Madera che ha raccontato sui social quanto le è accaduto.

“Ho subito una rapina in centro a Milano. State attenti, ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno”. Inizia così il terribile racconto dell’ex tentatrice di Temptation Island Desirée Maldera. La donna ha rivelato via social ai tanti seguaci di aver vissuto ore di preoccupazione mentre stava andando a fare la sua seduta di acido ialuronico e botox dal chirurgo di fiducia. I dettagli di quanto successo sono davvero spaventosi…

Il racconto dell’ex tentatrice sui social: la rapina, la lotta e la paura

Fonte foto: https://www.facebook.com/temptationisladita/photos/a.471693456295644.1073741828.466311106833879/486100891521567/?type=3&theater

“Ho subito una rapina in centro a Milano. State attenti, ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno. Ero all’interno della mia macchina, ho abbassato il finestrino per prendere il ticket del parcheggio, un uomo è sceso a viso scoperto ed è saltato dentro la macchina e ha provato a togliermi l’orologio. L’ho preso a morsi e non l’ho lasciato fino a quando non mi ha dato un pugno. Sto bene, non sono questi i problemi. Mi sono lavata e sono uscita a cena. Un imbecille che tanto beccheranno non rovinerà di certo la serata ad una stella”.

Sono queste le parole dell’ex tentatrice che prima con delle stories scritte su Instagram e poi con un racconto a voce ha spiegato nel dettaglio la paura vissuta: “L’ho preso a morsi e non l’ho lasciato fino a che non mi ha dato un pugno. Mi sono attaccata con i denti, gli ho strappato la pelle. L’ho preso a morsi fino a morire”, ha voluto precisare ancora la donna.

La cosa più brutta è stata la reazione del marito una volta che lei le ha raccontato tutto: “Ho visto l’amore nei suoi occhi era inca..ato nero per la paura che potevano farmi del male. L’ho visto incattivito”.

Di seguito un post Instagram di qualche tempo fa della Maldera:

