Ha salutato L’Isola dei Famosi per motivi medici, ora Roger Balduino spiega meglio dando qualche indizio su cosa gli è accaduto.

Solamente alcuni giorni fa Roger Balduino si era dovuto ritirare da L’Isola dei Famosi per motivi medici. Adesso, arrivano notizie sui reali motivi che l’hanno portato ad abbandonare il noto reality in Honduras. Un primo indizio era arrivato dall’opinionista del programma Nicola Savino che aveva lanciato un chiaro riferimento al “problema di salute”. Ora sui social, la conferma del diretto interessato.

Isola dei Famosi, Roger sui social svela cosa ha

Isola dei famosi

“Buongiorno, voglio ringraziare tutti voi per i messaggi di ieri di affetto e forza che ho ricevuto”, ha spiegato Roger attraverso alcune stories social. “L’intervento è andato benissimo, sono a casa. Ho dovuto farlo per il problema che avevo e ho ancora, del sedersi. Quindi posso dire che mi sento un po’ meglio di ieri, la medicina che ho preso mi ha fatto veramente male, oggi posso stare anche in piedi o sdraiato, sedermi è ancora un problema”.

Sui “motivi medici” ufficiali usati come motivazione dalla produzione de L’Isola dei Famosi però nessun riferimento anche se quest’oggi, in vista della puntata di questa sera, ecco che Roger ha dato qualche delucidazione in più pubblicando la classica ciambella che si usa per “addolcire” la seduta.

Il ragazzo, che per non farsi mancare nulla si era fatto male alla caviglia durante l’esperienza in Honduras, ha dunque subito un intervento che gli impedisce di sedersi come si dovrebbe. Molto probabile che si tratti di una questione di emorroidi. Siamo sicuri che molto presto ci saranno tutte le spiegazioni del caso. Anche se l’uomo sembra stare decisamente meglio rispetto ad una settimana fa.

Di seguito il post Instagram de L’Isola dei Famosi con la puntata successiva al ritiro di Roger col suo ritorno in studio:

Riproduzione riservata © 2022 - DG