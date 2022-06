L’ormai ex naufrago ha deciso di lasciare il reality per ragioni mediche ma l’opinionista svela i retroscena dietro alla decisione del modello.

Roger Balduino è tornato in studio all’Isola dei Famosi dopo aver abbandonato il reality a causa di un infortunio. La stessa Ilary Blasi lo ha specificato sottolineando il bellissimo percorso del naufrago che era tra i favoriti. Nicola Savino però ha svelato un altro motivo dietro alla scelta del modello di lasciare l’Isola.

Nicola Savino svela il motivo per cui Roger avrebbe abbandonato il reality

Isola dei famosi

Come riporta Blogtivvu: “Una volta entrato in studio, claudicante, Roger ha ammesso di essere “distrutto” ed alla domanda della conduttrice su come andasse la caviglia ha replicato: “Così così”. L’ex naufrago ha anche ammesso di essersi bruciato i piedi. A quel punto l’opinionista Nicola Savino ha anche lasciato intendere un altro “problemino” accusato da Roger, specificando che “è nella tradizione dell’Isola dei Famosi, è lo stesso di Enzo Paolo Turchi”. Ilary avrebbe colto al volo il riferimento al problema di emorroidi per il quale il marito di Carmen Russo ebbe diversi fastidi.“

Dunque, sembra proprio che oltre all’infortunio l’emorroidi ci abbiano messo lo zampino, almeno secondo quanto svela Savino. Un vero peccato l’uscita di Balduino considerando che era tra i candidati alla vittoria e molto amato dal pubblico. In ogni caso il suo percorso, come ha sottolineato anche la conduttrice, ha mostrato la sua tenacia e forza d’animo, oltre che le sue vicissitudini amorose. Insomma, un vincitore quanto meno morale il modello che ora deve rimettersi dall’infortunio e da altro.

