La secondogenita di Meghan e Harry, Lilibet Diana ha compiuto un anno il 4 giugno e nella foto si nota tanto la somiglianza con il suo papà. La piccola vestita di tutto punto è stata immortalata con alcuni scatti che la ritraggono felice in mezzo al verde ed è identica ad Harry.

Come riporta Fan Page: “La secondogenita di Meghan Markle e il principe Harry ha compiuto il suo primo anno di vita lo scorso 4 giugno, compleanno che coincide quest’anno con il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Lilibet Diana è stata fotografata da Misan Harriman, fotografo e amico della coppia reale, durante il suo compleanno festeggiato sul prato della residenza britannica dei Sussex: “È stato un privilegio celebrare il primo compleanno di Lilibet con la mia e la sua famiglia. Felicità e truccabimbi intorno a noi!”. Impossibile non notare la somiglianza della piccola con papà Harry: i capelli rossi e gli occhi chiari li rendono molto simili.“

Ecco la foto della piccola Lilibet

Impossibile da questo scatto non notare quanto la bimba assomigli ad Harry ed è davvero tenerissima. Lilibet ha ricevuto tantissimi auguri dalla sua famiglia, anche dai suoi zii William e Kate che hanno scritto: “Auguriamo un felice compleanno a Lilibet, che compie un anno oggi!“

