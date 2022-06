Da alcune indiscrezioni e indizi social sembrerebbe che dopo l’annuncio di rottura con Sirio, il cantante abbia già un altro fidanzato.

Ieri Marco Carta ha annunciato su Instagram la fine della relazione con Sirio. Dopo sette anni di relazione in cui si erano ripromessi di sposarsi, la coppia decide di separarsi. Ora il cantante sembra che abbia già una nuova fiamma e che i due stiano trascorrendo una romantica vacanza a Portofino.

Gli indizi social e non di Marco Carta e la nuova fiamma

Una foto di Marco Carta

Come riporta Today: “Ieri l’annuncio di rottura dall’ex, oggi alcuni indizi social che lasciano intendere di un nuovo amore in corso. I due starebbero trascorrendo una romantica vacanza a Portofino. E non solo: in occasione del suo 37esimo compleanno, celebrato lo scorso 21 maggio, Carta ha ricevuto un enorme mazzo di fiori di cui solo oggi si comprende la provenienza: era del nuovo compagno. Sì perché la sua love story è finta già mesi fa, seppure l’ufficializzazione dell’addio è avvenuto ieri.“

Marco Carta ha annunciato su Instagram la rottura con Sirio: “Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. L’amore è sempre stata un’incredibile tempesta per me, un’incredibile avventura dalla quale non sempre ne sono uscito al plurale. Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre. La musica la mia compagna di vita mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento, che si parli di musica”.

