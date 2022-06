Il cantante ha dato conferma, sui social, della rottura con il suo storico fidanzato Sirio, che aveva anche intenzione di sposare.

Dopo sette lunghi anni di relazione, Marco Carta annuncia la rottura con il suo fidanzato Sirio. In una vecchia intervista il cantante aveva dichiarato l‘intenzione di sposarlo ma qualcosa è andato storto. L’ex cantante di Amici racconta tutto sui social dando conferma della brutta notizia.

Marco Carta annuncia la rottura con Sirio su Instagram

Una foto di Marco Carta

Nel suo annuncio su Instagram, il cantante conferma la rottura con Sirio: “Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. L’amore è sempre stata un’incredibile tempesta per me, un’incredibile avventura dalla quale non sempre ne sono uscito al plurale. Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre. La musica la mia compagna di vita mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento, che si parli di musica”.

Dunque, cattive notizie per i fan della coppia che speravano nel matrimonio dei due. Le cose sembrano finite e addirittura da mesi, il cantante non ha spiegato le ragioni della rottura ma sembra che abbia mantenuto comunque dei buoni rapporti con il suo ex. Come riporta Today, Marco Carta tempo prima aveva dichiarato: “Conviviamo da tre anni, ma Sirio desidera una vita normale, non vuole che la sua faccia venga spiattellata ovunque.” E ancora: “Mi piacerebbe adottare e mi piacerebbe mettere al mondo un figlio con un utero in affitto, nome tremendo per questa pratica. Non la trovo disumana, se all’origine c’è l’atto consapevole e compassionevole di una donna, che decide di aiutare un amico, un familiare, un estraneo. Lo sfruttamento, quello e solo quello, è da condannare“.

