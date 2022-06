Scopriamo la figura di Roberto Chinanzi, giornalista italiano e volto televisivo per la conduzione del Tg1.

Roberto Chinzani si dedica presto e con impegno alla sua passione per il giornalismo, formandosi accademicamente presso un a scuola di giornalismo. Nel corso del tempo dopo varie collaborazioni si costruisce una splendida carriera giornalistica all’interno della rete Rai, diventando anche volto del telegiornale in onda sul canale di Rai 1. Scopriamo quindi il suo percorso nel mondo del giornalismo, più qualche curiosità sulla sua vita privata.

La biografia e la carriera di Roberto Chinzani

Nato nella capitale d’Italia nella giornata del 5 ottobre del 1965, sotto il segno zodiacale della Bilancia, Chinzani consegue la laurea nella sua città natale in Scienze della comunicazione e, in seguito, continua la sua formazione presso la Scuola di Giornalismo di Perugia. Approda in Rai nell’anno 2003, dove aver collaborato con diverse testate giornalistiche ed emittenti radiofoniche. All’interno della redazione della Rai ricopre il ruolo di inviato politico, oltre che voce del Tg1 delle 13.30, di cui si alterna la conduzione dal 2020.

Roberto Chinzani e la vita privata

Figlio di padre romano e madre triestina, il giornalista del Tg1 non ama condividere i dettagli della sua vita privata e della sua situazione sentimentale con il grande pubblico italiano, anche se alcuni post sul suo profilo Instagram potrebbero indicare una possibile sua relazione sentimentale assieme alla giornalista Isabella Marianacci, di cui però non si hanno informazioni certe. Ignoto l’ammontare del suo patrimonio economico.

3 curiosità del giornalista del telegiornale della Rai

Ha una cagnolina di cavalier king charles spaniel, presente anche in qualche post sulla sua pagina social di Instagram.

Attivo sul social di Instagram e su quello di Twitter dal giugno del 2009

Ricopre il ruolo di segretario presso l’Asssociazione dei Giornalisti Scuola di Perugia.

